学生のトレンド最前線を走る「FRUITS ZIPPER」と「CUTIE STREET」が、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの春のパークを大満喫するvlogを公開しました。アトラクションで思いきりはしゃいだり、写真を撮り合ったり、みんなで挑戦したりと、“青春の全部”が詰まった時間にメンバーが終始大興奮する様子が収められています。 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「FRUITS ZIPPER・CUTIE STREET vlog」公開 画像提供：ユニバ