学生のトレンド最前線を走る「FRUITS ZIPPER」と「CUTIE STREET」が、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの春のパークを大満喫するvlogを公開しました。

アトラクションで思いきりはしゃいだり、写真を撮り合ったり、みんなで挑戦したりと、“青春の全部”が詰まった時間にメンバーが終始大興奮する様子が収められています。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「FRUITS ZIPPER・CUTIE STREET vlog」公開

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ユニ春！ライブ 2026」のステージに登場した「FRUITS ZIPPER」と「CUTIE STREET」

ライブ後、パークを満喫する様子も公開されていましたが、その様子をおさめたvlogが公開されました☆

スヌーピーたちと共演！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ユニ春！ライブ 2026」FRUITS・ZIPPER スヌーピーたちと共演！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ユニ春！ライブ 2026」FRUITS・ZIPPER 続きを見る

スヌーピーたちと共演！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ユニ春！ライブ 2026」FRUITS・ZIPPER スヌーピーたちと共演！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ユニ春！ライブ 2026」FRUITS・ZIPPER 続きを見る

「CUTIE STREET」のかわいさ全開＆ワイルドなパーク体験

「CUTIE STREET」のメンバーがまず向かったのは『ハローキティのリボン・コレクション』

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

全員でハローキティのグッズを身に着け、キュートな世界観に包まれながら、写真撮影やハローキティとのグリーティングを楽しみました。

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

ここでしか体験できないハローキティとお話しできる特別な時間では、桜庭さんが会話を楽しんだり、梅田さんが「キティのキューティーポイントはどこですか？」と質問をする場面も。

かわいさ全開の空間に、笑顔が溢れるひとときとなりました。

続いて挑戦したのは『ドンキーコングのクレイジー・トロッコ』です。

予測不能な動きで疾走するトロッコに乗り込み、ワイルドな大冒険にみんなで挑戦しました。

川本さんは「実は3回目の乗車です！前回乗ったときに本当に最高で超興奮したので、今回も乗れるの楽しみです！」と期待を膨らませて出発。

アトラクションの余韻に浸りながら、川本さんは「もう一回乗りたいってずっと思っていたから、本当に乗れて嬉しかった！ワイルドな大冒険で、超楽しかった！」と語り、桜庭さんも「めちゃめちゃ楽しかった！もう一回乗りたい！」と超興奮して感想を語り合いました。

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

さらに、アトラクションを楽しんだ後には、メンバー全員で『DK ワイルドドック〜アボカド＆チーズソース〜』を実食。

ドンキーコングがジャングルを冒険しているかのような『ドンキーコング・カントリー』ならではのフードを堪能し、ライブ後のご褒美タイムにぴったりの時間を過ごしました。

「FRUITS ZIPPER」のハチャメチャ＆魔法あふれるパーク体験

「FRUITS ZIPPER」のメンバーがまず向かったのは『ミニオン・ハチャメチャ・ミッション 〜大悪党への道〜』です。

スタート直後からミニオンたちのハチャメチャに巻き込まれ、メンバーは口々に「楽しい！楽しい！」と声をあげて大興奮！

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

ブラスターを構えて狙いを定め、撃って、壊して、ぶっ飛ばす爽快アクションに全員が夢中になりました。

メンバー全員で世界一のワルを目指して対決した得点結果も必見です。

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

続いて訪れた『イーブル・イーツ』では、背徳感たっぷりの『大悪党のためのドーナツ・バーガー 〜BBQ ポーク&ベーコン〜』を食して「甘じょっぱい！最高！」と悪党になった気分でニンマリする姿も見られました。

https://youtube.com/shorts/Vzzj0j5z-nY

その後、『ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター』でホグズミード村に到着したメンバーは、名物のバタービールで乾杯！

ふわふわの泡が口元につき、自然とできた“ひげ”をメンバー同士で見せ合い、「めっちゃついてる」と笑いあうなど、特別な時間を満喫。

ほっとひと息ついたあとは、松本さんがワンドマジックに挑戦し、「メテオロジンクス」を唱えて雪をふらせる魔法に見事成功。

「えっ、めっちゃふってきた！」「魔法をかけれた！」とメンバー全員が大興奮し、笑顔と歓声が絶えない特別な時間となりました。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンを大満喫する「FRUITS ZIPPER」と「CUTIE STREET」のvlog公開のお知らせでした。

HARRY POTTER and all related characters and elements © & Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © J.K. Rowling.

Minions and all related elements and indicia TM & © 2026 Universal Studios. All rights reserved.

© Nintendo

TM and © 2026 Sesame Workshop

© 2026 Peanuts Worldwide LLC

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ6010902

TM & © Universal Studios & Amblin Entertainment

TM & © 2026 Universal Studios. All rights reserved.

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 春のパークで青春の全部を大満喫！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「FRUITS ZIPPER・CUTIE STREET vlog」公開 appeared first on Dtimes.