WBC日本VS韓国ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールCは7日、東京ドームで行われ、日本代表「侍ジャパン」は韓国に8-6で逆転勝ち。「1番・DH」で出場した大谷翔平投手（ドジャース）が3回に2戦連発となる同点アーチを叩き込んだ。ネット上では試合後に鈴木誠也（カブス）外野手らと一緒に取った、ある選手を称える行動が話題になっている。3回に2戦連発となる同点弾をかっ飛ばすなど、2打数2安打2四