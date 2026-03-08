WBC日本VS韓国

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールCは7日、東京ドームで行われ、日本代表「侍ジャパン」は韓国に8-6で逆転勝ち。「1番・DH」で出場した大谷翔平投手（ドジャース）が3回に2戦連発となる同点アーチを叩き込んだ。ネット上では試合後に鈴木誠也（カブス）外野手らと一緒に取った、ある選手を称える行動が話題になっている。

3回に2戦連発となる同点弾をかっ飛ばすなど、2打数2安打2四球だった大谷。試合後、特に敬意を示したのは周東佑京（ソフトバンク）だった。2点リードの9回1死。大飛球をフェンスに激突しながらスーパーキャッチし、ピンチをつんだ。

大谷は試合後、整列する際は周東に声をかけ、一番前に行くよう誘導。鈴木も背中を押して、周東は一番前で帽子をとって挨拶した。インスタグラムでも周東が先頭に立った挨拶写真をアップしていた。

大谷と鈴木らの行動にネット上のファンからも「こういうところ大事」「周東さんのスーパープレイSo coolでした」「整列で前に押し出される周東まじ誇らしいな」「いけいけって押されて笑顔で出てきてこちらも笑顔です」などの声が上がった。

大谷はこの試合、ドジャースの同僚キム・ヘソンが同点2ランを放った時、韓国ベンチの方に向かって笑みを浮かべながら拍手したり、試合後にも韓国ベンチに一礼したりすることが韓国で話題になった。WBCでは、実力だけではない侍たちの振る舞いも話題になっている。



（THE ANSWER編集部）