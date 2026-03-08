Image: Adriano Contreras / Gizmodo US 3月3日、ついに発表を迎えたM5 MacBook Air。13インチ・15インチで登場した本製品の米Gizmodo・Raymond Wong記者によるハンズオンが公開されました（もちろん実機の写真付き）！デザインは変わらず。だけど、性能は格段に進化Wong記者が実機を触った感想は「見た目はM4のまま、でも速くなった」とのこと。デザイン性はほとんど変わらず、スカイブルー