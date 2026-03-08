WBC日本VS韓国ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールCは7日、東京ドームで行われ、日本代表「侍ジャパン」は韓国に8-6で逆転勝ち。「1番・DH」で出場した大谷翔平投手（ドジャース）が3回に2戦連発となる同点アーチを叩き込んだ。韓国のファンは大谷が試合中に取った敬意の行動にも感服。その様子がさらに拡散され米ファンの間でも話題になった。3回に2戦連発となる同点弾をかっ飛ばした大谷。その