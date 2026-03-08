経済学者の成田悠輔氏が８日、「サンデージャポン」（ＴＢＳ系）に出演した。番組では暗号資産（仮想通貨）「ＳＡＮＡＥＴＯＫＥＮ（サナエトークン）」について取り上げた。サナエトークンは起業家の溝口勇児氏が手掛けるプロジェクトで先月２５日発行された。「総理の公認」など憶測から価格が一時跳ね上がるも高市総理が関与を否定し、価格が暴落した。運営側はプロジェクトの中止とトークン保有者への補償を進めるとして