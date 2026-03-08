1980年代の高視聴率番組「欽ちゃんのどこまでやるの！」でデビューした倉沢淳美さんが自身のインスタグラムを更新。ネット上で注目が集まっています。【写真】倉沢淳美さん、笑顔の最新ショットに「ホッとしました」「お元気そうで何よりです」倉沢さんは「とても長い1週間でした沢山のあたたかいメッセージありがとうございます心から感謝の気持ちでいっぱいです」とし、「私はいつも通り元気です」と絵文字入りで明るく