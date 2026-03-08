11日(水)ごろにかけて、近畿地方では京都や奈良など中部の市街地でも、気温が0℃以下の氷点下の冷え込みになる所もあるでしょう。また、北部や山沿いでは雪の降る所もあるため、路面の凍結などに注意をしてください。明日9日朝の最低気温近畿地方では、明日9日の午前中は、高気圧に覆われて晴れる所がほとんどでしょう。朝は放射冷却で気温が下がり、内陸部を中心に冷え込みが強まる見込みです。朝の最低気温は、大阪では3℃、京