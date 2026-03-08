現在放送中のTBS日曜劇場『リブート』の第8話ゲストとして、トラウデン直美とみなみかわの出演が発表された。 参考：『リブート』死に際の儀堂に一香が伝えた言葉とは？“相棒”を失った鈴木亮平の慟哭 本作は、主演の鈴木亮平が善と悪を行き来する一人二役に挑む“エクストリームファミリーサスペンス”。妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（鈴木亮平）が、家族の元に戻るため、悪