現在放送中のTBS日曜劇場『リブート』の第8話ゲストとして、トラウデン直美とみなみかわの出演が発表された。

本作は、主演の鈴木亮平が善と悪を行き来する一人二役に挑む“エクストリームファミリーサスペンス”。妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（鈴木亮平）が、家族の元に戻るため、悪徳刑事・儀堂歩の顔になり変わり、真実を追い求めていく姿を描く。

3月15日放送の第8話にゲスト出演するトラウデンが演じるのは、法律事務所「エルツーパートナーズ」の弁護士。一香から託された重要な手続きを担う。みなみかわは合六の裏組織で活動している闇バイトのひとりを演じる。

トラウデンは「2013ミス・ティーン・ジャパン」でグランプリを受賞し、13歳でファッション誌『CanCam』に史上最年少専属モデルとしてデビュー。環境問題やSDGsなどに関心を持ち、『news23』（TBS系）のコメンテーターを務めている。みなみかわは、妻による“大物芸人への直接DM営業”という奇策で話題になったピン芸人。『水曜日のダウンタウン』（TBS系）では「名探偵津田」の助手役や過酷なドッキリ企画で欠かせない存在となっている。

トラウデンは自身の役柄について、「ドラマの中では弁護士としてしっかり職務を全うしたつもりですが、一視聴者としてはこのあとどうなるの?! と手に汗握っています」とコメントした。

みなみかわは「良いコメントを書けば書くほど『いやお前あの一瞬でよくそんなコメント書けるな』と言われる可能性があるので、一生懸命やりましたとしか言えません」とユーモアを交えてコメントした。

コメントトラウデン直美（女性弁護士役）

まずは日曜劇場に出演できて本当に光栄です！ これまでの放送もドキドキしながら見てきました。ドラマの中では弁護士としてしっかり職務を全うしたつもりですが、一視聴者としてはこのあとどうなるの?! と手に汗握っています。わたしの役柄が物語にどう絡むのか……。最後まで一緒に楽しみましょう!!

みなみかわ（闇バイトA役）

『リブート』の世界に少し出させていただきました。こんなにありがたい事はありません。コメントが欲しいと言われてまさに今書いていますが、良いコメントを書けば書くほど「いやお前あの一瞬でよくそんなコメント書けるな」と言われる可能性があるので、一生懸命やりましたとしか言えません。最低な人間の役ですが一瞬なので、是非とも目を逸らすことなく観てください！（文＝リアルサウンド編集部）