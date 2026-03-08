ふわふわで上品な雰囲気の猫ちゃんがテーブルに乗ってみたところ、まるで「お待ちしておりました」と言い出しそうな光景になったと注目を集めています。 その様子を見た人からは、「凛としていて素敵です」「めちゃかわいい♡」と絶賛の声が寄せられることに。投稿は2万いいねを超えて、たくさんの人に癒やしを届けることとなりました。 【動画：リビングに行くと、テーブルの上に座っていた猫→『お待ちしてお