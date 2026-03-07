快適性が重視された15インチ・ホイールラグーン・ブルーが妖艶な、ベントレー・ターボRの履くアルミ・ホイールは15インチ。見た目より、快適性が重視されていた時代らしい。タイヤのサイドウォールは厚く、サスペンションのストロークは長く、優れた乗り心地を叶えている。【画像】バブル絶頂の高速リムジンターボRアルナージにアズール、ブルックランズ最新フライングスパーも全120枚運転席へ座ると、ボンネットは長いが