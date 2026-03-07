東海テレビ・フジテレビ系ドラマ『元カレの猫を、預かりまして。』が、3月7日(23:40〜)と3月14日(23:40〜)に放送される。主演を務める柏木由紀が自身の演じる役やドラマの見どころについて語った。ドラマ『元カレの猫を、預かりまして。』場面カット○ドラマ『元カレの猫を、預かりまして。』あらすじ営業部主任として忙しく働く34歳のバリキャリ女子・柴田まさき(柏木由紀)。仕事にやりがいを感じ、プライベートは、新しい人間関