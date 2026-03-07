1次ラウンド・プールCワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールCが7日、東京でドームで行われ、台湾がチェコを14-0で下して今大会初勝利を挙げた。0-13で大敗した6日の日本戦後には、頼清徳総統が異例の声明。大歓声を浴びて2024年プレミア12王者が意地を見せた。台湾が序盤からチェコを圧倒した。2回までに6-0とすると、中盤にも加点。7回コールド勝ちで今大会初勝利を挙げた。5日の初戦オーストラ