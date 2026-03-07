WBC日本VS台湾ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」が6日、東京ドームで行われた1次ラウンド・プールC初戦で台湾と対戦し、13-0で7回コールド勝ちした。大舞台に帰ってきた先発・山本由伸（ドジャース）がエースとして好投。攻撃陣による“お茶点てポーズ”続出で、侍ジャパンは好スタートを切った。山本は初回から最速158キロをマークするなど、台湾打線を圧倒。2回には10得点と味方