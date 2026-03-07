コラムリストのえのきどいちろう氏が７日、ＴＢＳラジオの「土曜ワイドラジオＴＯＫＹＯナイツのちゃきちゃき大放送」にゲスト出演し、侍ジャパンの強化試合を生中継したＴＢＳに強烈な苦言を呈した。ＴＢＳは今月２日、ＷＢＣ日本代表対オリックスの強化試合を生中継した。えのきど氏は「これＴＢＳ（ラジオ）なので苦言を呈したいことがありまして」とＴＢＳの野球中継を猛批判した。今回のＷＢＣはネットフリックスの独