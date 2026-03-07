東京ミッドタウンは3月13日〜4月12日、春の到来を祝うイベント「MIDTOWN BLOSSOM 2026」を開催する。MIDTOWN BLOSSOM 2026(ミッドタウン ブロッサム)会場イメージミッドタウン・ガーデンには、ライトアップされた桜を眺めながら、夕方以降も楽しめる期間限定の屋外ラウンジ「ROKU MIDTOWN BLOSSOM LOUNGE」が登場する。ラウンジでは、サントリーのクラフトジン「ROKU」を用いたザ・リッツ・カールトン東京考案のカクテルや、桜・柚