野球世界一を決める国際大会『2026 ワールド・ベースボール・クラシック』（以下、WBC）がいよいよ開幕。前回王者である“侍ジャパン”こと日本代表チームは、3月6日に東京ドームで行われる台湾戦から連覇に向けて動き出すことになる。井端弘和監督率いる侍ジャパンは大谷翔平、山本由伸、鈴木誠也、菊池雄星、村上宗隆、岡本和真らメジャーリーガーに加え、国内のトップ選手を集めた“歴代最強”ともいわれる布陣で連覇を目指す。