コンサート開演の2時間前、最愛の母が亡くなっていた――野口五郎は、その事実を知らないままステージに立った。その裏には前日に妻に伝えていた“願い”があったという。6日放送の『徹子の部屋』で野口は、歌手として歩んできた人生とともに、母との忘れられない思い出、そして今も胸に残る“後悔”を語った。野口五郎○今年70歳・歌手生活56年の野口五郎「ある意味で人生の最終章に入ってきた」野口五郎は、6日放送のテレビ朝日