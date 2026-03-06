5日夜、群馬県伊勢崎市の道路で79歳の男性が死亡したひき逃げ事件で、警察は6日午後、25歳の会社員の男をひき逃げなどの疑いで逮捕しました。警察によりますと、5日午後9時ごろ、伊勢崎市の道路で「人が倒れています」と通行人の女性から110番通報がありました。警察が駆けつけると、深町金市さんが血を流して倒れていて、病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。警察はひき逃げ事件として逃げた車の行方を追って