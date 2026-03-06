重点捜査の様子 朝日山森林公園(三豊市高瀬町下麻) 29年前に香川県の旧琴南町で起きた女子高校生の殺人・死体遺棄事件の解決に向け、香川県警が遺体や遺留品が見つかった場所で重点的な捜索を行いました。 被害者の靴などが見つかった三豊市の朝日山森林公園では、香川県警の小林雅彦本部長や捜査員約20人が熊手などを使って林の中を捜索しました。 この事件は1997年3月、旧琴南町の山の中で当時高校1年生の真鍋和