クレディセゾンは3月3日、東宝が提供する新たなポイントプログラム「TOHO-ONE」をよりお得に楽しめる「TOHO-ONEセゾンカード」の募集を開始した。TOHO-ONEセゾンカード「シネマイレージカードセゾン」がリニューアルし、映画鑑賞に加え、演劇やグッズの買い物など、東宝グループのサービスを横断して楽しめるカードへと刷新した。年会費は初年度無料、2年目以降は2,200円で、年間1回以上の利用があれば翌年度の年会費は無料となる