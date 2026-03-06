Rocket Lab（ロケットラボ）は日本時間2026年3月6日、ニュージーランドのマヒア半島にある第1発射施設から「Electron（エレクトロン）」ロケットを打ち上げ、商業衛星1機を所定の軌道へ投入することに成功しました。打ち上げに関する情報は以下の通りです。打ち上げ情報：Electron（Insight At Speed Is A Friend Indeed）・ロケット：Electron・打ち上げ日時：日本時間 2026年3月6日8時53分・発射場：ロケットラボ第1発射施設（ニ