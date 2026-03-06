持ち帰りすしチェーンの「小僧寿し」は、2026年3月9日（月）から期間限定で、「【超】得にぎりフェア」を開催する。販売期間は、3月9日(月)〜13日(金)、16日(月)〜20日(金)。【商品画像】高級ネタが入った「得プレミアムにぎり 19貫」はこちら今回、販売されるのは、まぐろ、海老、しめ鯖軍艦、ねぎまぐろなどの人気、定番ネタが入った「【超】得にぎり 20貫」（税込1,080円）。そして、いくら軍艦、本鮪中とろ、一本穴子、本ずわ