【20貫で1,080円】まぐろ、えび、しめ鯖軍艦、ねぎまぐろ…定番ネタが入って安い「【超】得にぎりフェア」開催

持ち帰りすしチェーンの「小僧寿し」は、2026年3月9日（月）から期間限定で、「【超】得にぎりフェア」を開催する。販売期間は、3月9日(月)〜13日(金)、16日(月)〜20日(金)。

【商品画像】高級ネタが入った「得プレミアムにぎり 19貫」はこちら

今回、販売されるのは、まぐろ、海老、しめ鯖軍艦、ねぎまぐろなどの人気、定番ネタが入った「【超】得にぎり 20貫」（税込1,080円）。そして、いくら軍艦、本鮪中とろ、一本穴子、本ずわいがになどの高級ネタが入った「【超】得プレミアムにぎり19貫」（税込1,825円）の2種類。

各店舗の準備数が無くなり次第終了。一部・地域により未実施の場合や、内容や金額が異なる場合もあるという。

〈販売概要〉

●【超】得にぎり 20貫 税込1,080円

まぐろ、海老、しめ鯖軍艦、ねぎまぐろなど、人気、定番ネタなどが20貫入っている。

●【超】得プレミアムにぎり 19貫 税込1,825円

いくら軍艦、本鮪中とろ、一本穴子、本ずわいがになどの高級ネタが入っている。

※品切れになる場合もある

※限定店舗での開催となる

※店舗によって定休日がある

※実施店舗等、フェア詳細に関するURLはこちら