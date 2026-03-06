スマートフォン（スマホ）、タブレット端末、PCなど、デジタルデバイスが生活に欠かせない今、複数ケーブルを持ち歩く煩わしさを解消するアイテムが登場した。L＆Lライブリーライフは、6in1対応で最大100W急速充電の「3in2巻き取り式マルチ充電ケーブル」を発売した。価格は1380円。●巻き取り式なのに片手で伸ばせる！ 新設計で使いやすさを実現日常で使うデバイスは増加の一途をたどっている一方、「ケーブルがバッグで絡ま