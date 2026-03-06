この投稿をInstagramで見る Takuya Kimura(@takuya.kimura_tak)がシェアした投稿俳優の木村拓哉が、2026年3月2日に自身のInstagramを更新した。愛犬との自然体なプライベートショットを公開し、注目を集めている。この日の投稿で木村は、「ちょいと冷え込みましたが...7700歩！」「打ち合わせの前に出動してきました」と報告。仕事の前に愛犬との散歩へ出かけたことを明かした。続けて「では、着替えて行ってきます！」