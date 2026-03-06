ニッポンエールプロジェクト協議会による「北海道酪農応援」をテーマにした新商品やコラボメニューが、2026年3月以降順次発売されます。北海道の生乳を使用した多種多様なアイテムが一挙に登場。牛乳や乳製品の消費拡大を目指し、全国の産地を力強く応援します。 ニッポンエールプロジェクト協議会「北海道酪農応援」新商品 発売時期：2026年3月以降順次展開場所：全国の取扱店舗、MILKLAND HOKKAIDO TOKYOなど