AKB48川村結衣＆水島美結が登壇！ニッポンエール「北海道酪農応援」新商品発表会レポート

ニッポンエールプロジェクト協議会による「北海道酪農応援」をテーマにした新商品やコラボメニューが、2026年3月以降順次発売されます。

北海道の生乳を使用した多種多様なアイテムが一挙に登場。

牛乳や乳製品の消費拡大を目指し、全国の産地を力強く応援します。

ニッポンエールプロジェクト協議会「北海道酪農応援」新商品

発売時期：2026年3月以降順次

展開場所：全国の取扱店舗、MILKLAND HOKKAIDO TOKYOなど

生乳生産量日本一を誇る北海道の酪農は、全国の需給調整において重要な役割を担っています。

しかし近年は、需要減少による需給バランスの悪化や、脱脂粉乳の在庫過多など厳しい状況に直面しています。

この課題を解決するため、農林水産省の「牛乳でスマイルプロジェクト」とも連携し、各メーカーが協力して新商品を共同開発しました。

国産生乳の需要拡大と価値向上を目指したアイテムが多数ラインナップされます。

伊藤園「ミルク＆あまおう」

発売日：2026年3月16日

北海道産生乳から作られた乳製品と、福岡県産あまおう果汁を使用しています。

ミルクの豊かなコクと、あまおうの甘さがマッチした乳飲料に仕上がっています。

不二家「パレッティエ（北海道産ミルク）」

発売日：2026年3月10日

価格：250円（想定売価）

北海道産牛乳を使用し、濃厚なコクとすっきりした後味が特徴のクッキーです。

国産米粉とホワイトチョコチップを練り込んだ生地で焼き上げています。

不二家「パレッティエ（北海道産メロン）」

発売日：2026年3月10日

価格：250円（想定売価）

北海道産牛乳とメロン果汁を生地に練り込んでいます。

しっとりとした食感が楽しめるスイーツです。

山崎製パン「コッペパン 生キャラメル＆ミルクホイップ」

発売日：2026年3月1日（関東エリア先行発売）

北海道産生クリームを使用した生キャラメルクリームをサンドしています。

さらに北海道産牛乳を使用したミルクホイップを合わせた、こだわりのコッペパンです。

武内製薬「THE PROTEIN 北海道あずきミルク風味」

北海道産生乳100%使用のホエイパウダーを加えたプロテインです。

副原料にも北海道産小豆を使用し、和のテイストを追求。

1食あたりタンパク質20g以上と、11種類のビタミンが配合されています。

武内製薬「THE PROTEIN 宇治ほうじ茶ラテ風味」

北海道産ホエイパウダーと京都産ほうじ茶をブレンドしたプロテインです。

国産原料にこだわった、本格的なほうじ茶ラテの風味が楽しめます。

富澤商店「北海道産小麦のスコーンミックス」

自宅で簡単に専門店のようなスコーンが作れるミックス粉です。

北海道産小麦とバターミルクパウダーを使用しています。

富澤商店「北海道産ミルク ホワイトチョコレート カカオ37%」

北海道産ミルクを35%使用した、北海道を味わえるホワイトチョコレートです。

砂糖にも北海道産のてんさい糖を使用するこだわりが詰まっています。

タカラ食品工業「北海道クリームチーズ＆国産ボンレスハム」

販売場所：Butz DELICATESSEN 首都圏直営店15店舗

北海道産生乳100%使用のクリームチーズに爽やかなハーブを加えたフィリングを使用しています。

国産豚のボンレスハムや自家製キャロットラペと組み合わせた、彩り豊かなサンドイッチです。

ホクレン「北海道産 バターコーンピラフ」

炊飯器で炊くだけで本格的な味が楽しめる、時短調理可能なミールキットです。

北海道米、北海道産脱脂粉乳、バター、スイートコーンをふんだんに使用しています。

協同乳業「北海道ミルクジェラート」

今回のプロジェクトに合わせて開発されたアイススイーツです。

北海道産生クリームと脱脂粉乳を使用し、濃厚ながらもすっきりとした後味を実現しています。

協同乳業「大地と酪農の恵み」

北海道産脱脂粉乳を使用した乳飲料です。

牛乳パックの側面では、酪農の魅力や需給課題についての情報が発信されています。

全国農協食品「ミルグミ」

北海道産牛乳を使用した二層構造のグミです。

可愛らしい牛柄のパッケージデザインが目を引きます。

全国農協食品「北海道牛乳 焼きドーナツ」

北海道産牛乳とアーモンド粉末を使用した焼き菓子です。

しっとりとした食感が特徴で、牛乳パックをイメージしたパッケージに入っています。

全農「ミルクティー」

牛乳を50%以上使用した、日本の酪農応援シリーズ第6弾となる飲料です。

北海道産牛乳、てんさい糖、静岡県産紅茶など、国産原料にこだわって作られています。

全農「明日も食べたい モゥ〜っとミルクのキーマカレー」

スパイス料理研究家の一条もんこさんが監修したレトルトカレーです。

在庫が課題となっている脱脂粉乳の活用策として開発されました。

製品160g中に、北海道よつ葉乳業製のスキムミルクが15g使用されています。

AKB48 川村結衣さん・水島美結さんが応援ゲストとして登壇

記者発表会には、北海道出身のAKB48メンバーである

川村結衣さんと

水島美結さんがゲストとして登場しました。

酪農家への感謝の気持ちや、商品のこだわりを消費者に届けたいという熱い応援メッセージを発信。

MILKLAND HOKKAIDO TOKYOで展開されるコラボメニューの「北海道ソフトクリームの日向夏ゼリーサンデー」や「長野シナノゴールドのアップルシナモンサンデー」などを試食し、その魅力をアピールしました。

会場では、山岸牧場の北出敦彦さん・愛さん夫妻からのメッセージ動画も上映され、厳しい環境での作業の苦労や、牛乳が持つ多様な可能性への期待が語られました。

各種イベント・キャンペーン情報

今回の新商品発売に合わせ、全国各地で様々なプロモーションが展開されます。

2026年3月6日から19日までは、銀座と札幌の指定カフェにて「北海道酪農応援フェア」を開催。

3月14日には、渋谷ストリーム稲荷橋広場で牛乳を贈る体験イベント「ヒガミルクホワイトデー」が実施されます。

3月20日と21日は、イオンモール川口にて試食・販売や体験ができる「JAPAN AGRI-SUPPORT祭り」が行われます。

3月28日と29日は、渋谷でマッチョ店員が接客しスキムミルク使用ドリンクを配布する期間限定イベント「マッスルマート」を開催。

さらに3月31日まで、ニッポンエール公式インスタグラムにて「日本の酪農応援 ミルクティー」が100名に当たるプレゼントキャンペーンも実施中です。

ニッポンエールプロジェクト協議会「北海道酪農応援」新商品やコラボメニューの紹介でした。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post AKB48川村結衣＆水島美結が登壇！ニッポンエール「北海道酪農応援」新商品発表会レポート appeared first on Dtimes.