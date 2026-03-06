「ストレスから逃げる時間を上手に確保してほしいなって思います。やっぱりやりたくて始めた新生活でも、どうしても楽しいだけじゃいかないので」3月5日に行われたポケモンゲーム『ぽこ あ ポケモン』発売記念イベントに出席し、新生活を始める人たちに向けて、このように語ったのはSixTONESの松村北斗（30）。この日、松村はポケモンの人気キャラクター「メタモン」を思わせる紫色の衣装で登壇したことが話題を集めた。「坂元裕二