千葉県の香取神宮に油のようなものをまいたとして、ニューヨークで医師をしていた男が逮捕されました。JNNのカメラが、アメリカの当局に出頭する男の姿を捉えていました。今月2日、アメリカ・ニューヨーク。記者「油をかけたというのは事実なんでしょうか？」金山昌秀容疑者「……」記者「犯罪という認識はあったのでしょうか？」金山昌秀容疑者「……」アメリカ当局に出頭したのは、ニューヨークに住む医師の金山昌秀容疑者（63）