性的暴行容疑で裁判に臨む元「ジャングルポケット」の斉藤慎二被告。事案の内容が少しずつ明らかになり波紋を呼んでいるが、夫の公判に沈黙を貫く妻・瀬戸サオリの動向も注視されているようだ。斉藤被告は、2024年にテレビ番組収録中のロケバス内で、女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交と不同意わいせつの容疑で、東京地検に在宅起訴された。2026年3月13日から公判がおこなわれている。「17日の第2回公判では、被害女性