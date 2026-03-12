勉強中の女子中学生にわいせつ行為「息子に勉強を教えたいので、あなたが勉強している様子を見ていいですか」図書館で勉強中の女子中学生にわいせつな行為をした50歳の男は、こう声をかけながら隣の席に座ったという。「警視庁深川署は、’25年12月11日までに不同意わいせつの疑いで、会社員・山長正典（やまちょう・まさのり）被告（50）を逮捕しました。山長被告は東京都・江東区の図書館で勉強していた女子中学生Aさん（当時15