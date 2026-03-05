3日（火）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のアルテミス北海道は、リベロの工藤綾乃（27）が2025-26シーズンをもって現役を引退すると発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 東京都出身の工藤はGSS東京サンビームズ（現・東京サンビームズ）を退団後、2024年にアルテミスへ入団。在籍2年目となる今シーズンはここまで、Vリーグ女子のレギュラーシーズン18試合でベンチ入