インターネットイニシアティブ（IIJ）は、個人向け端末販売「IIJmioサプライサービス」で、「Xiaomi 17 Ultra」を発売した。このほか、「motorola razr 60 ultra特別カラー」、「POCO F8 Pro」、「REDMI Note 15 Pro 5G」も発売された。 「Xiaomi 17 Ultra」は、XiaomiのAndroidスマートフォン。価格は、16GB＋512GBモデルの一括価格が19万8800円、24回払いが月8328円。16GB＋1TBモデルの一括価