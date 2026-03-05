インターネットイニシアティブ（IIJ）は、個人向け端末販売「IIJmioサプライサービス」で、「Xiaomi 17 Ultra」を発売した。このほか、「motorola razr 60 ultra特別カラー」、「POCO F8 Pro」、「REDMI Note 15 Pro 5G」も発売された。

「Xiaomi 17 Ultra」は、XiaomiのAndroidスマートフォン。価格は、16GB＋512GBモデルの一括価格が19万8800円、24回払いが月8328円。16GB＋1TBモデルの一括価格が21万9800円、24回払いが月9146円となる。

Xiaomi 17 Ultra

「motorola razr 60 ultra」の特別カラー「マウンテントレイル」は、バックパネルにFSC認証済みの木材を使用した限定モデル。16GB＋512GBモデルが用意され、一括価格は21万9800円で、24回払いは月9164円となる。

motorola razr 60 ultra マウンテントレイル

「POCO F8 Pro」は、チップセットに「Snapdragon 8 Elite」を搭載したAndroidスマートフォン。価格は、12GB／256GBモデルの一括価格が8万9980円、24回払いが月3752円となる。12GB／512GBモデルの一括価格が9万9980円、24回払いが月4170円となる。

POCO F8 Pro

「REDMI Note 15 Pro 5G」は、2億画素カメラやおサイフケータイに対応したAndroidスマートフォン。価格は、8GB／256GBモデルの一括価格が5万4980円、24回払いが月2300円となる。8GB／512GBモデルの一括価格が6万4980円、24回払いが月2718円となる。

REDMI Note 15 Pro 5G

また、3月31日までの期間中、ギガプランの音声SIMまたは音声eSIMにMNP転入で申し込むと、1契約者につき1台まで「のりかえ価格」で購入できる。

たとえば、通常21万9800円の「motorola razr 60 ultra マウンテントレイル」は14万9800円、通常5万4980円の「REDMI Note 15 Pro 5G 256GB」は3万4800円で購入できる。また、「motorola razr 60 ultra マウンテントレイル」については、既存ユーザー向けの「機種変更応援キャンペーン」の対象にも含まれ、一括16万9800円で購入できる。

価格 端末 RAM／ROM 通常価格 のりかえ価格 Xiaomi 17 Ultra 16GB／512GB 一括払い：19万9800円、24回払い：8328円／月 一括払い：16万9800円、24回払い：7076円／月 16GB／1TB 一括払い：21万9800円、24回払い：9164円／月 一括払い：18万9800円、24回払い：7910円／月 motorola razr 60 ultra マウンテントレイル 16GB／512GB 一括払い：21万9800円、24回払い：9164円／月 一括払い：14万9800円、24回払い：6243円／月 POCO F8 Pro 12GB／256GB 一括払い：8万9980円、24回払い：3752円／月 一括払い：6万4980円、24回払い：2709円／月 12GB／512GB 一括払い：9万9980円、24回払い：4170円／月 一括払い：6万9800円、24回払い：2909円／月 REDMI Note 15 Pro 5G 8GB／256GB 一括払い：5万4980円、24回払い：2300円／月 一括払い：3万4800円、24回払い：1452円／月 8GB／512GB 一括払い：6万4980円、24回払い：2718円／月 一括払い：4万4800円、24回払い：1867円／月 機種変更応援キャンペーン 端末 通常価格 特別価格 motorola razr 60 ultra マウンテントレイル 一括払い：21万9800円、24回払い：9164円/月 一括払い：16万9800円、24回払い：7076円/月