【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Mrs. GREEN APPLEの若井滉斗が、Eテレ番組 『ハングルッ！ナビ』に出演することが決定した。 ■「さらにハングルの世界を広げていきたいです！」（若井滉斗） 若井は、新生徒役として登場。K-POPが好きでハングルも学んだ経験のある若井が、視聴者とともに学ぶ。 番組では、文字・発音・文法の基礎から実用的なフレーズまで、言葉に込められたニュアンスや文化なども味わいなが