Mrs. GREEN APPLE若井滉斗『ハングルッ！ナビ』で新生徒役に！「魅力を一緒に体感していただけたら」
Mrs. GREEN APPLEの若井滉斗が、Eテレ番組 『ハングルッ！ナビ』に出演することが決定した。
■「さらにハングルの世界を広げていきたいです！」（若井滉斗）
若井は、新生徒役として登場。K-POPが好きでハングルも学んだ経験のある若井が、視聴者とともに学ぶ。
番組では、文字・発音・文法の基礎から実用的なフレーズまで、言葉に込められたニュアンスや文化なども味わいながら、しっかり学習。人気K-POPゲストの単語コーナーやインタビューも継続し、ドラマに映画、グルメと、多彩なKカルチャーも満載で届ける。
また、NHK語学番組のあらたな顔ぶれとして、『中国語！ナビ』の生徒役に剛力彩芽、新番組『小学生の基礎英語 on TV』にサンシャイン池崎が登場する。
■番組情報
NHK Eテレ『ハングルッ！ナビ』
毎週木曜 23:00～23:20
再放送：毎週金曜 05:50～06:10、翌週水曜 14:00～14:20
※NHK ONEにて配信あり
※一部の再放送日時に変更あり。
生徒役：若井滉斗 （Mrs. GREEN APPLE）
講師：キム・ウネ （立教大学教授）
ナビゲーター：K （歌手）
スキット：ハ・ヨンス （俳優）、シン・ウィス （NHK 国際放送局アナウンサー）、JUNE （音楽プロデューサー）
コーナー：古家正亨 （韓流ナビゲーター）
