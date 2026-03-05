Mrs. GREEN APPLE若井滉斗『ハングルッ！ナビ』で新生徒役に！「魅力を一緒に体感していただけたら」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Mrs. GREEN APPLEの若井滉斗が、Eテレ番組 『ハングルッ！ナビ』に出演することが決定した。

■「さらにハングルの世界を広げていきたいです！」（若井滉斗）

若井は、新生徒役として登場。K-POPが好きでハングルも学んだ経験のある若井が、視聴者とともに学ぶ。

番組では、文字・発音・文法の基礎から実用的なフレーズまで、言葉に込められたニュアンスや文化なども味わいながら、しっかり学習。人気K-POPゲストの単語コーナーやインタビューも継続し、ドラマに映画、グルメと、多彩なKカルチャーも満載で届ける。

また、NHK語学番組のあらたな顔ぶれとして、『中国語！ナビ』の生徒役に剛力彩芽、新番組『小学生の基礎英語 on TV』にサンシャイン池崎が登場する。

■若井滉斗 コメント

■番組情報

NHK Eテレ『ハングルッ！ナビ』

毎週木曜 23:00～23:20

再放送：毎週金曜 05:50～06:10、翌週水曜 14:00～14:20

※NHK ONEにて配信あり

※一部の再放送日時に変更あり。

生徒役：若井滉斗 （Mrs. GREEN APPLE）

講師：キム・ウネ （立教大学教授）

ナビゲーター：K （歌手）

スキット：ハ・ヨンス （俳優）、シン・ウィス （NHK 国際放送局アナウンサー）、JUNE （音楽プロデューサー）

コーナー：古家正亨 （韓流ナビゲーター）

