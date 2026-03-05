オープン戦、ＤｅＮＡ９−７中日」（５日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡの藤浪晋太郎投手が七回に死球を与えると、球場が騒然となった。以降も制球が定まらず３四死球。２回１失点だったが、計５四死球と不安を残すマウンドになった。六回からマウンドに上がった藤浪。２四球を与えてピンチを招いたが、後続を併殺打に仕留めた無失点で切り抜けた。だが制球が定まらなかったのはイニングをまたいだ七回だ。先頭の鵜飼に抜けた