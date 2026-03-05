今年の5月末をもって活動を終了する嵐。ラストツアー『We are ARASHI』は、3月13日の札幌ドームを皮切りに、東京、名古屋、福岡、大阪の全国5大ドームでライブが行われる。すでに2月からリハーサルが本格化しているという。【写真】大野神社が押印する“まんま嵐”の限定御朱印紙「松本潤さんが推しているというジュニア『ACEes』が、バックダンサーに抜擢されたと一部で報じられました。松本さんは嵐のコンサートの総合演出を担