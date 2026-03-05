4日、女優の泉ピン子の自宅から宝石などを盗んだとして、岐阜県警は窃盗の疑いで元県観光連盟職員の女性を捜査していることがわかった。 報道によると、この女性は今年1月までに静岡県熱海市にある泉ピン子の自宅から宝石やブランド品などを盗み出していたという。なお、この女性は別件の詐欺で起訴されており余罪として泉ピン子宅への窃盗が判明したという。 当初、報道では「岐阜県警が泉ピン子宅に入った窃盗犯を捜査している