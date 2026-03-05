日本通信はしっかり。４日取引終了後、台湾のテクノロジー企業であるＴａｉｓｙｓＴｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓと分散型モバイルＩＤの活用に関して基本合意したと発表した。スペイン・バルセロナで開催中のモバイル関連見本市「ＭＷＣ」で現地時間３日に基本合意書に調印したという。両社が持つ技術などを統合し、日本市場における新たな認証サービスの実現を目指す。 出所：MINKABU PRESS