コンビニジムの「ｃｈｏｃｏＺＡＰ」を展開するＲＩＺＡＰグループについて、ウエルスアドバイザー（ＷＡ）は４日付で投資判断「オーバーウエート」を継続した。ＷＡでは、同社の直近の業績回復を評価。無人店舗運営のｃｈｏｃｏＺＡＰの収益性が改善しているとして、今後の出店増やフランチャイズ展開の本格化が成長をけん引すると予想した。想定株価レンジは５００−６００円を据え置いた。同社は２６年３月期に連結営