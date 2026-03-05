コンビニジムの「ｃｈｏｃｏＺＡＰ」を展開するＲＩＺＡＰグループ <２９２８> について、ウエルスアドバイザー（ＷＡ）は４日付で投資判断「オーバーウエート」を継続した。



ＷＡでは、同社の直近の業績回復を評価。無人店舗運営のｃｈｏｃｏＺＡＰの収益性が改善しているとして、今後の出店増やフランチャイズ展開の本格化が成長をけん引すると予想した。想定株価レンジは５００−６００円を据え置いた。



同社は２６年３月期に連結営業利益１１０億円（前期比５．８倍）を計画。第３四半期累計の営業利益は前年同期比１５倍超の７６．９億円に拡大した。Ｂｉｔｃｏｉｎ Ｊａｐａｎの売却益を計上した一方で、今後の在庫の適正化や固定資産の減損に係る損失を前倒しで引き当て、将来のリスクを消化した。