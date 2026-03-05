ドバイ在住のモデルのMALIA．（43）が4日までにインスタグラムを更新。近隣国イランに対する米国とイスラエルによる軍事攻撃が続く中、ドバイを離れたことを報告した。MALIA．は「3月4日Dubaiを離れることに。荷造りはしていたので、パッと動けたのが幸いでした」と、航空機内から撮影した写真をアップして報告。「夜中から明け方にかけて父から何度も連絡があり、国の状況を踏まえて優しく解説をしてくれました。彼自身、国の情勢