チャイニーズタイペイ代表のリーが左脇腹の怪我で戦線離脱5日に開幕するワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場するチャイニーズタイペイ代表がアクシデントに見舞われた。開幕前日、ハオ・ユー・リー内野手が怪我のため代表を離脱。ツェン・ハオジュ監督は「このようなことになってしまって望んだことではない。リーが何より一番悲しんでいると思います」と語った。ツェン監督は、リーの現状について「昨日、診察を