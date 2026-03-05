第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が3月5日に開幕します。今回は、米国の動画配信大手「Netflix（ネットフリックス）」が試合を独占配信するため、地上波では一切放送されません。【画像で見る】「えっ…知らなかった！」これが著作権侵害となる“NG行為”です！ところで、SNS上では、スマホで撮影したとみられるテレビ番組やネット動画の画像が投稿されているのをよく見かけます。スポーツイベントの際はこう