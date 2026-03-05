今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿されたお風呂で洗われていた猫ちゃんの様子。全身びしょぬれでいつもと雰囲気が変わった猫ちゃんでしたが、特に変化が激しかったのは尻尾だったそうです。投稿はXにて、33.7万回以上表示。1.4万件以上のいいねが寄せられていました。 【写真：猫をお風呂に入れたら、『大きくてモフモフな尻尾』が……衝撃の『ビフォーアフター』】 尻尾の実態 今回、Xに投稿したのは「墨（