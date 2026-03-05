今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿されたお風呂で洗われていた猫ちゃんの様子。全身びしょぬれでいつもと雰囲気が変わった猫ちゃんでしたが、特に変化が激しかったのは尻尾だったそうです。投稿はXにて、33.7万回以上表示。1.4万件以上のいいねが寄せられていました。

【写真：猫をお風呂に入れたら、『大きくてモフモフな尻尾』が……衝撃の『ビフォーアフター』】

尻尾の実態

今回、Xに投稿したのは「墨（ぼく）くん」さん。登場したのは、猫の墨ちゃんです。

投稿には、お風呂で綺麗に洗われた墨ちゃんの姿が。体の汚れを洗い流し、すっきりした様子の墨ちゃん。

ここで注目したいのが、墨ちゃんの尻尾。いつもは大きくもふもふで触り心地抜群そうな尻尾ですが…水に濡れた墨ちゃんの尻尾はとってもスリム。

猫の尻尾の骨がすごく細いのが一目でわかったそうです。普段のもふもふ具合は大半が毛で構成されていたようですね。ここまで細いと思わず戸惑ってしまいそうです。

まさかの細さにX民もビックリ

思っていたより細かった猫の尻尾。その様子を見たXユーザーたちからは、「濡れるとこんなにスリムだったとは…笑」「え、しっぽ………え？」「尻尾の骨、細いですよね」「乾いたらあのモフモフに戻るの不思議」「ほぼ「毛」」などの声が多く寄せられていました。

コメント欄を見ても、多くの方が猫の尻尾の細さに驚いていたみたいです。猫の体は不思議がいっぱいで面白いですね。

Xアカウント「墨（ぼく）くん」では、猫の墨ちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。墨ちゃんがのびのびと暮らしている様子は、見ていて心が和みます。

写真・動画提供：Xアカウント「墨（ぼく）くん」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。